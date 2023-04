Medaro Mining gibt geplanten Spin-out der Beteiligung an Global Lithium Extraction Technologies Inc. bekannt

24. April 2023 – Vancouver, B.C., Kanada / IRW-Press / – Medaro Mining Corp. (CSE:MEDA; OTC:MEDAF; FWB:1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es eine strategische Neuorganisation seiner Assets plant, durch die das Unternehmen seine Beteiligung an Global Lithium Extraction Technologies Inc. („GLET“) zu einem neugegründeten Unternehmen (das „SpinCo“) ausgründen würde, welches dann eine unabhängige Notierung an der Canadian Securities Exchange anstreben würde (der „Spin-Out“). In Folge des Spin-Outs würde sich das SpinCo vollständig auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von GLETs Lithiumextraktionstechnologie konzentrieren, und das Unternehmen sich vollständig auf seine Lithium- und Uranexplorationsprojekte in Quebec und Saskatchewan konzentrieren.