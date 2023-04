Münchener Hypothekenbank steigert Geschäftsergebnis

München (ots) -



- Ergebnis aus der normalen Geschäftstätigkeit steigt um 17 Prozent auf 132,3

Mio. Euro

- Hypothekenbestände um 6 Prozent auf 44,3 Mrd. Euro ausgeweitet

- Aufsichtsrechtliche Eigenmittel um 9 Prozent auf 1,95 Mrd. Euro erhöht

- Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt



Die Münchener Hypothekenbank hat im Jahr 2022 ein gutes Geschäftsergebnis

erzielt. Insbesondere entwickelten sich die Erträge weiter positiv. Das Ergebnis

aus der normalen Geschäftstätigkeit stieg um 17 Prozent auf 132,3 Mio. Euro.

"Wir haben gezeigt, dass wir auch in einem deutlich schwierigeren Marktumfeld

erfolgreich und unseren Kunden ein verlässlicher Partner sind", sagt Dr. Holger

Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener Hypothekenbank.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bestände an Hypothekendarlehen weiter ausgebautDie Münchener Hypothekenbank konnte das Bestandsvolumen an Hypothekendarlehenerneut ausweiten. Es erhöhte sich um 6 Prozent auf 44,3 Mrd. Euro.Wachstumsstärkstes Segment war die private Wohnimmobilienfinanzierung inDeutschland.Das Neugeschäft wurde im Jahresverlauf zunehmend von der rückläufigen Nachfragean den Immobilien- und Immobilienfinanzierungsmärkten als Folge der steigendenZinsen beeinflusst. So verzeichnete die Immobilienbank noch im ersten Halbjahr2022 aufgrund von Vorzieheffekten weitere Zuwächse, während sich das Neugeschäftin der zweiten Jahreshälfte abschwächte.Insgesamt vergab die Münchener Hypothekenbank im Jahr 2022Immobilienfinanzierungen im Volumen von 5,4 Mrd. Euro (2021: 6,8 Mrd. Euro).Davon entfielen auf die private Wohnimmobilienfinanzierung 3,3 Mrd. Euro (2021:4,3 Mrd. Euro). Wichtigster Kooperationspartner in diesem Geschäftsfeld warenmit 2,4 Mrd. Euro Zusagevolumen (2021: 3,1 Mrd. Euro) weiterhin die Banken derGenossenschaftlichen FinanzGruppe. In der gewerblichen Immobilienfinanzierungbelief sich das Neugeschäft auf 2,1 Mrd. Euro (2021: 2,5 Mrd. Euro).Erträge weiter gesteigert - Eigenkapitalausstattung sehr solideDer Zinsüberschuss stieg um 7 Prozent auf 431,8 Mio. Euro, was insbesondere aufdas gute Neugeschäft der Vorjahre und das erhöhte Zinsniveau zurückzuführen ist.Der negative Provisionssaldo verbesserte sich wegen des verringertenNeugeschäfts um 16 Prozent und betrug 109,7 Mio. Euro. Daraus ergibt sich einZins- und Provisionsüberschuss von 322,1 Mio. Euro, das ist eine Steigerunggegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent. Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich um 11Prozent auf 147,1 Mio. Euro.Die Risikosituation im Kreditgeschäft zeigte sich aufgrund der breitenDiversifizierung und hohen Granularität der Bestände noch moderat. Entsprechende