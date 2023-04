Ratingen (ots) - Das Risiko bei der Arbeit zu Schaden zu kommen sinkt, wenn

Arbeitgeber und Mitarbeitende präventiv geeignete Maßnahmen ergreifen. Der

Welttag für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz macht daher jährlich am

28. April darauf aufmerksam, dass viele Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

vermieden werden können. Sicherheitsanbieter Verisure (https://www.verisure.de/)

lenkt den Blick auf Gewalttaten und Bedrohungen, die von aggressiven Kund*innen

ausgehen können, und gibt Tipps zur Prävention.



Mehr als 200 Bedrohungsalarme in der Notruf- und Serviceleitstelle von Verisure





Damit Kund*innen von Verisure sowie deren Mitarbeitende in Ladengeschäften,Gastronomiebetrieben, Praxen und anderen Gewerberäumen notfalls einen stillenAlarm auslösen können, installieren die Sicherheitsprofis als optionaleKomponente ihrer smarten Alarmanlage auch eine Überfalltaste. In den letzten 12Monaten erreichten auf diesem Weg mehr als 200 solcher Alarmsignale dieangeschlossene Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) in Ratingen.Die NSL von Verisure ist rund um die Uhr mit VdS-zertifizierten Fachkräftenbesetzt. Bei ihnen gehen alle Alarmsignale ein, die bei gewerblichen undprivaten Kund*innen des Sicherheitsanbieters ausgelöst werden - bei einemEinbruchsversuch, einem Brand oder nach der Betätigung einer Notfalltaste. DieFachkräfte reagieren dann innerhalb weniger Sekunden, prüfen dieGefahrensituation und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen.Profis in der Alarmzentrale prüfen die Situation und reagieren angemessen"Die Gründe, warum jemand den stillen Alarm auslöst, sind ganz unterschiedlich.Das Eingreifen unserer Fachkraft darf aber auf keinen Fall dazu führen, den oderdie Betroffene zu gefährden. Daher verfügt unser Alarmsystem über moderneTechnologie, um auf Wunsch unserer Kunden die Situation vor Ort unerkannt zuüberprüfen, und alle unsere Profis in der NSL sind extra für solche Fälleintensiv geschult", erläutert Marijana Wagner, Leiterin der NSL von Verisure inRatingen."Wenn wir über die Bilder unserer Kameras den Eindruck haben, dass Lebensgefahrbesteht, verständigen wir sofort die Polizei, ohne dass vor Ort jemand etwasbemerkt. In anderen Fällen fragen wir über unsere Voicebox nach, was los ist,und ob wir die Polizei verständigen sollen. Bei manchen aggressiven Kund*innenin einem Geschäft wirkt es bereits deeskalierend, wenn sie merken, dass siebeobachtet werden, oder wenn sie hören, dass wir bereits die Polizei verständigthaben", berichtet Wagner.5 Tipps zur Prävention bei Bedrohungen am ArbeitsplatzDie Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung registrierte im Jahr 2021 fast12.000 meldepflichtige Arbeitsunfälle durch menschliche Gewalt, Angriff oder