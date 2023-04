Wann fällt endlich die 16.000-Punkte-Marke?

Zum Wochenauftakt zeigt sich der DAX vorbörslich noch ein wenig zurückhaltend und notiert aktuell bei 15.861 Punkten, rund 0,1% unter dem Schlusskurs der Vorwoche.

Big Tech´s und Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus

Die laufende Berichtssaison dürfte auch in den kommenden Wochen richtungsweisend sein. In der vergangenen Woche hielten sich die positiven Überraschungen eher in Grenzen. Doch dies könnte sich ändern. Mit Apple, Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft stehen die Big Tech´s im US-Technologieindex in den Startlöchern. Mit entsprechend guten Unternehmenszahlen könnten die genannten Giganten nicht nur den Nasdaq, sondern auch die weltweiten Indizes beflügeln. Beim DAX wäre dann der Sprung über die 16.000-Punkte-Marke möglich.

Konjunkturdaten spielen vorerst eine eher untergeordnete Rolle. Dennoch dürfte der heimische Ifo-Geschäftsklimaindex große Beachtung finden. Allgemein wird eine leichte Verbesserung der wirtschaftliche Lage gerechnet.

DAX 40 – Impulse gesucht

Was der deutsche Leitindex im Augenblick braucht, sind Impulse. Die eingangs erwähnten Big Tech´s in den USA könnten diesen liefern. Die psychologische Marke bei 16.000 Punkten bleibt das Kursziel. Darüber könnten dann die Allzeithochs bei rund 16,300 Zählern angesteuert werden. Gen Süden sichert das März-Hoch bei 15.709 Punkten ab. Dieses ehemalige Hoch musste sich zuletzt einem Test unterziehen, der aber mit Bravour bestanden wurde.