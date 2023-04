Tanja Hahlen in den Vorstand der PKDW berufen

Duisburg (ots) - Der Aufsichtsrat der PKDW Pensionskasse der Deutschen

Wirtschaft hat Tanja Hahlen zum Vorstandsmitglied berufen. Hahlen verantwortet

zukünftig die Ressorts Firmen- und Mitgliederberatung, Mathematik,

Bestandsführung, BAV-Recht sowie in gemeinsamer Verantwortung Risikomanagement

und Personal. Sie folgt auf Andreas Fritz, der nach 25 Jahren und der Vollendung

seines 60. Lebensjahres einvernehmlich ausscheidet. Sprecher des Vorstands

bleibt Bernhard Gilgenberg, der seit Juni 2020 im Unternehmen ist und einen

nachhaltigen Transformationsprozess auf den Weg gebracht hat.



Vorstandswechsel bei der PKDW: als Nachfolger von Andreas Fritz, der aus der

Pensionskasse zum 31. März 2023 einvernehmlich ausgeschieden ist, hat der

Aufsichtsrat Tanja Hahlen berufen und damit die Stelle intern nachbesetzt.





Hahlen hat ihre Laufbahn im Jahr 1998 bei der Axa begonnen. Sie zeichnet sichdurch 22 Jahre Erfahrung in der betrieblichen Altersvorsorge aus, unter anderembei der BERAG Beratungsgesellschaft für betriebliche Altersversorgung undVergütung, der Longial, der IKB Deutsche Industriebank und der TPC BetrieblicheVorsorge. Nach ihrem Eintritt in die PKDW im Januar 2021 war Hahlen zunächst alsAbteilungsleiterin der Firmenberatung tätig und übernahm kurze Zeit später alsBereichsleiterin die BAV-Beratung. Ihre Ausbildungs- und Studienabschlüsseerwarb Hahlen unter anderem beim Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaftund bei der Deutsche Versicherungsakademie sowie bei der Cologne University ofApplied Sciences.Dr. Ludger Dohm, Vorsitzender des Aufsichtsrats:"Wir schätzen das umfassende Know-how von Frau Hahlen als Expertin für diebetriebliche Altersversorgung. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dieTransformation der PKDW erfolgreich mit auf den Weg zu bringen. Es freut michbesonders, dass wir diese Vorstandsposition mit einer Persönlichkeit aus eigenenReihen besetzen konnten und damit für Kontinuität sorgen."Bernhard Gilgenberg, Sprecher des Vorstands:"Ich freue mich auf die Fortsetzung der konstruktiven Zusammenarbeit mit TanjaHahlen. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat sie mit ihrer Markt- undKundenorientierung den Vorstand engagiert unterstützt. Gemeinsam mit derBereichsleitung werden wir in den kommenden Monaten unsere Strategieentschlossen weiterentwickeln."Tanja Hahlen, Vorständin:"Ich sehe der neuen Aufgabe zuversichtlich entgegen und freue mich auf weitergute Zusammenarbeit mit Herrn Gilgenberg, dem Aufsichtsrat, denMitgliedsunternehmen und dem gesamten Team der PKDW. Wir haben anspruchsvolleZiele und eine klare Strategie, die wir nur gemeinsam und mit Unterstützung desAufsichtsrats umsetzen können."Andreas Fritz scheidet mit Vollendung seines 60. Lebensjahres auf eigenen Wunschnach mehr als 24-jähriger, sehr erfolgreicher Tätigkeit bei der PKDW zum 31.März 2023 in gegenseitigem Einvernehmen aus dem Vorstand der PKDW -Pensionskasse für die Deutsche Wirtschaft, Duisburg, sowie aus dem Vorstand derVIFA Pensionsfonds AG, Berlin, aus.Die Aufsichtsräte beider Unternehmen bedanken sich bei Herrn Fritz für die sehrerfolgreiche Arbeit in den vergangenen fast 25 Jahren, insbesondere fürkontinuierliche Gestaltung seiner kunden- und zukunftsorientiertenVorstandstätigkeit. Die Aufsichtsräte heben dazu insbesondere die mitVerantwortungsübernahme durch Herrn Fritz gestaltete Sanierung der PKDW sowiedas stetige Wachstum zu der heutigen kundenorientierten Wettbewerbspensionskassehervor. Besonders anzuerkennen, bleibt sein branchenweites Wirken bei derWeiterentwicklung der Betrieblichen Altersversorgung in Deutschland. DieAufsichtsräte beider Unternehmen bedauern das Ausscheiden von Herrn Fritz sehrund wünschen Herrn Fritz weiterhin viel Erfolg und persönlich alles erdenklichGute.Pressekontakt:Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KGDirk T. Schmittmailto:D.Schmitt@Rosenbergsc.com+49 170 302 88 33Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169610/5492672OTS: PKDW Pensionskasse der Deutschen Wirtschaft