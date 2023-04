Kommunen investieren rund 4 Mrd. EUR in Klimaschutz und Klimaanpassung

Frankfurt am Main (ots) -



- Vorabauswertung des repräsentativen KfW-Kommunalpanels

- Klimaziele erfordern deutlich höheres Investitionsniveau der Gemeinden, Städte

und Kreise

- Kommunen skeptisch bezüglich Finanzierbarkeit



Die Gemeinden, Städte und Kreise in Deutschland haben im Jahr 2021 insgesamt 2,9

Mrd. Euro für Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen ausgegeben. Das ergibt eine

Hochrechnung im Rahmen des repräsentativen KfW-Kommunalpanels 2023. In der

mittelfristigen Finanzplanung sind für die kommenden Jahre mit durchschnittlich

rund 2,5 Mrd. Euro pro Jahr ähnliche Volumina eingeplant. Für Klimaanpassung wie

zum Beispiel Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser und Starkregen veranschlagen

die Kommunen zusätzlich rund 1 Mrd. Euro pro Jahr - sowohl im Haushaltsjahr 2021

als auch jahresdurchschnittlich in der mittelfristigen Finanzplanung. Damit

entfielen mit zusammen knapp 4 Mrd. EUR rund 15% aller verausgabten kommunalen

Investitionen im Jahr 2021 auf Klimaschutz und Klimaanpassung. Mehr als 80% der

Kommunen gehen von zukünftig steigenden Investitionsbedarfen in beiden Bereichen

aus.