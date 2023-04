Pfandbriefbanken meistern schwieriges Marktumfeld

--------------------------------------------------------------

- Pfandbrief-Absatz hat sich deutlich erhöht- Rückläufiges Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung- Appell: Regulierung auf Wirkung überprüfen und gegebenenfalls adjustierenDie im Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammengeschlossenen Institutekamen mit dem herausfordernden Marktumfeld im Geschäftsjahr 2022 gut zurecht.Während das Pfandbriefgeschäft ganzjährig positiv verlief, verzeichnete dasImmobilienfinanzierungsgeschäft im zweiten Halbjahr - im Zuge der allgemeinenTrendumkehr am Markt - Rückgänge."Der Pfandbrief und seine Emittenten haben die zahlreichen aktuellenBelastungsfaktoren einschließlich der jüngsten Verwerfungen an den Finanzmärktenbislang gut gemeistert. Unsere Mitgliedsinstitute zeigen sich damit erneutkrisenresistent und agieren weiterhin risikobewusst", stellte vdp-Präsident Dr.Georg Reutter bei der heutigen Jahrespressekonferenz des Verbands in Frankfurtam Main fest. "Einmal mehr hat der Pfandbrief seine Verlässlichkeit alsjederzeit einsetzbares langfristiges Refinanzierungsinstrument und seineBedeutung als Stabilitätsanker unter Beweis gestellt. Der Pfandbriefmarkt bleibtauch in turbulenten Zeiten liquide."Mit Blick auf den Immobilienmarkt und die Immobilienfinanzierung in Deutschlandbetonte Dr. Reutter, dass sich diese den vielen gleichzeitig auftretendenBelastungsfaktoren nicht entziehen könnten. Dazu gehörten vor allem derdeutliche Zinsanstieg, die spürbar gestiegenen Energie- und Materialkosten, derFachkräftemangel, schwierige Förderbedingungen für Bauinteressenten und derallgemeine Anstieg der Lebenshaltungskosten. "Die Kombination aus gleichmehreren Belastungsfaktoren hat nun die schon lange erwartete Korrektur derImmobilienpreise eingeleitet und führt zu einer deutlich verhaltenerenKreditnachfrage."Effekte aus den Bankenturbulenzen im März auf die europäischen Kreditinstituteoder den deutschen Immobilienmarkt seien dagegen kaum auszumachen, so Dr.Reutter: "Die Notenbanken und Regierungen in den USA und in der Schweiz habenzügig und entschlossen reagiert und die Lage beruhigt." Vergleichbare Szenarienseien für die von der EZB beaufsichtigten Institute derzeit nicht vorstellbar."Der erstrangige Hypothekarkredit und der Pfandbrief hatten nichts mit denjüngsten Turbulenzen zu tun und werden mutmaßlich auch nicht Auslöser etwaigernächster Krisen sein."