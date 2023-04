BERENBERG stuft Fresenius SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Analystin Victoria Lambert aktualisierte nach einem Kapitalmarkttag von Fresenius Medical Care (FMC) ihre Schätzungen für den Gesundheitskonzern. Die Erholung des Dialysespezialisten, den Fresenius in seiner Bilanz immer noch konsolidiere, sei auch hilfreich für die Profitabilität des Mutterkonzerns, schrieb sie in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem entwickelten sich die operativen Kernsparten Kabi und Helios im Rahmen der Unternehmenserwartungen. Ein Problem bleibe indes die Krankenhausdienstleistungssparte Vamed./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 05:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 26,07EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Victoria Lambert

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44,50

Kursziel alt: 44,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m