UBS stuft BAYER AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Andrew Stott widmet sich in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie nach einer Investorenkonferenz dem Anlageverhalten nordamerikanischer Adressen in der Chemiebranche. Sie setzten aufgrund der Preise auf Industriegaskonzerne sowie eine Erholung bei Akzo Nobel. Der Düngerbereich sei kaum thematisiert worden und in diversifizierten Chemiekonzernen seien die Investments eher gering, wobei hier noch Covestro am populärsten sei, aber nicht mehr so beliebt wie noch vor einigen Monaten./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 17:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2023 / 17:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 60,29EUR gehandelt.



