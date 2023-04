Medikamente aus Zellen - Boehringer Ingelheim erweitert Standort Biberach

BIBERACH AN DER RISS (dpa-AFX) - Acht Stockwerke und eine Laborfläche von rund fünf Fußballfeldern: Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat am Montag ein neues Entwicklungszentrum für Biotechnologie in Biberach eröffnet. Dort sollen Wissenschaftler neue Medikamente und Therapien etwa mit Antikörpern, Proteinen und Viren entwickeln. Zur Eröffnung kam auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

"Hier wird die Grundlage geschaffen für die Medikamente von morgen", sagte Veit Bergendahl, Leiter klinische Herstellung, bei einem Rundgang durch das neue Gebäude. Aus Zellkulturen werden dort etwa Medikamente zur Behandlung von Krebs oder Immunerkrankungen entwickelt.