DevvStream geht Partnerschaft mit Prosper Technologies ein und nimmt Dr. Michael Max Bühler in das Board of Directors des Unternehmens auf

Vancouver (British Columbia), 24. April 2023 / IRW-Press / – DevvStream Holdings Inc. („DevvStream“ oder das „Unternehmen“) (NEO: DESG), ein führendes Unternehmen für Investitionen in Emissionszertifikate, das auf Technologielösungen spezialisiert ist, gab heute die Aufnahme von Dr. Michael Max Bühler in sein Board of Directors sowie ein exklusives Abkommen hinsichtlich der Verwaltung von Emissionszertifikaten mit Prosper Technologies („Prosper“), einem innovativen Anbieter von Gasinfusions- (GI)-Technologien, bekannt. Das patentierte GI-Verfahren von Prosper führt zur Erzeugung von äußerst stabilem, hoch sauerstoffhaltigem Wasser zu einem Bruchteil der Kosten und mit einem wesentlich geringeren Energieverbrauch als alternative Methoden. Eine wichtige Anwendung des GI-Verfahrens von Prosper ist die Abwasseraufbereitung, bei der der Energieverbrauch von Industrieanlagen um bis zu 85 %1 gesenkt werden kann – eine Einsparung, die sich in der Schaffung hochwertiger Emissionszertifikate niederschlägt. Gemäß dem Abkommen erwirbt DevvStream die Exklusivrechte und das Besitzrecht an den Emissionszertifikaten, die aus den von Prosper entwickelten Projekten hervorgehen, und wird außerdem die Erstellung, Validierung, Zertifizierung, Registrierung, Speicherung, Sicherung und Liquidierung der Emissionszertifikate der Projekte übernehmen.

Der Großteil der menschlichen Aktivitäten, die Wasser benötigen, führen zur Produktion von Abwasser. Jedes Jahr fallen weltweit etwa 380 Milliarden m³ an kommunalen Abwässern an und es ist davon auszugehen, dass die Produktion bis 2030 um fast 25 % und bis 2050 um über 50 % steigen wird.2 Der kontinuierliche Anstieg der Abwasserproduktion – zusammen mit dem zunehmenden Verständnis für die potenziellen Vorteile von Abwasser als weithin verfügbare und wertvolle Ressource – treibt die Expansion der Abwasserindustrie voran. Der Abwasseraufbereitungsmarkt, der im Jahr 2021 bereits mit etwa 117 Milliarden $ bewertet wurde, wird bis 2030 voraussichtlich fast 200 Milliarden erreichen.3