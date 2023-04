Mit der BLANCO UNIT zum Systemanbieter am Küchenwasserplatz / BLANCO setzt Transformationskurs erfolgreich fort (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Oberderdingen (ots) - Die BLANCO Gruppe hat ihren Transformations- undWachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Der Pionier für Systemlösungen amKüchenwasserplatz steigerte im vergangenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um zweiProzent auf insgesamt 493 Mio. Euro. Während das Unternehmen in den Jahren zuvorvon der pandemiebedingten Sonderkonjunktur im Bau- und Renovierungsbereich, demso genannten Cocooning-Effekt, profitieren konnte, gestaltete sich vor allem daszweite Halbjahr 2022 aufgrund der globalen Rahmenbedingungen herausfordernd.Trotzdem sei es gelungen, das Unternehmen weiter zukunftsfähig auszurichten, soBLANCO CEO Frank Gfrörer: "Das Geschäftsjahr 2022 war ein Transformationsjahr.Wir haben es genutzt, um weitere strategische und operative Weichenstellungenvorzunehmen und die BLANCO UNIT als hochwertige Systemeinheit zu vermarkten. Mitunseren Neuheiten, allen voran dem BLANCO Multi Frame als zukunftsweisenderPremium-Einbaulösung, sowie neuen Farbkonzepten, konnten wir letztes Jahr sowohlim Handel als auch bei Konsumentinnen und Konsumenten attraktive Impulsesetzen."Insgesamt operierte BLANCO im abgelaufenen Geschäftsjahr in einem schwierigenGesamtumfeld, das geprägt war vom Krieg in der Ukraine, von der angespanntenLiefersituation an den Beschaffungsmärkten, drastisch gestiegenen Energie- undTransportkosten, gefolgt von steigender Inflation und nachlassenderKonsumdynamik. Vor diesem Hintergrund entschied das Unternehmen im Frühjahr2022, sich aus dem operativen Geschäft in Russland zurückzuziehen und diedortige Tochtergesellschaft aufzulösen. Darüber hinaus reagierte das Unternehmenmit einer erstmals unterjährigen Preiserhöhung sowie mit Maßnahmen zur Kosten-und Energieeinsparung in Produktion und Logistik.Aufwertung des Küchenwasserplatzes durch Innovationen und hochwertigeGestaltungsspracheIn eine neue Dimension der cleveren Unterschrank-Organisation stieß dasUnternehmen im vergangenen Jahr vor: Die im September 2022 erstmals präsentierteWeltneuheit BLANCO Multi Frame erhöht nicht nur den Komfort für Nutzerinnen undNutzer, sondern vereinfacht als vorinstalliertes Komplettsystem das gesamteHandling für die Handelspartner - von der Bestellung und Lieferung bis zurMontage.Neben technischen Innovationen bleibt die Weiterentwicklung der Designspracheein Treiber der Premiumstrategie. Mit trendstarken neuen Farben für einausgewähltes Portfolio an Spülen, Armaturen und drink.systems erweiterte BLANCO2022 die Möglichkeiten der hochwertigen Küchengestaltung mit BLANCO UNITs, die