GOLDMAN SACHS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Die am 27. April anstehenden Quartalszahlen dürften nach seiner Einschätzung einen dreiprozentigen Anstieg der Erträge belegen, womit er über der Konsensprognose liege, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein starkes Unternehmens- und Privatkundengeschäft sollte geholfen haben, die rückläufige Entwicklung im Investmentbanking zu kompensieren./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 17:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 9,946EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Chris Hallam

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19,50

Kursziel alt: 19,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m