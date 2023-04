Berenberg hebt Ziel für FMC auf 47,90 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 46,83 auf 47,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf dem jüngsten Kapitalmarkttag zur operativen Trendwende des Dialysespezialisten habe sich die neue Chefin Helen Giza sehr zuversichtlich gezeigt, bis 2025 die angestrebte operative Marge von 10 bis 14 Prozent zu erreichen, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie selbst geht aktuell von 10,1 Prozent aus und sieht auch für die Konsensschätzungen Luft nach oben. Als ermutigend bewertet Lambert die Restrukturierung des Produktportfolios, weitere Klinikschließungen und den geplanten Ausstieg aus einigen unrentablen Märkten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2023 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

