JEFFERIES stuft SAP SE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SAP von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Aktien hätten positiv auf Aussagen reagiert, dass der Softwarekonzern ab 2024 prozentual zweistellig wachsen soll, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte dies so sein, wäre dies sicher positiv. Die Ziele machten aber nicht gerade einen konservativen Eindruck. Er hält die Aktien weiterhin für teuer./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2023 / 20:58 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2023 / 20:58 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

