DZ BANK stuft Siemens Energy auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Siemens Energy von 22 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Im Zuge des US Inflation Reduction Acts könnte Siemens Energy seine bereits starke US-Positionierung durch hohe Beteiligung an Förder-Projekten weiter erhöhen", schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Montag vorliegenden Studie./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2023 / 11:34 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 13:51 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 21,14EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Alexander Hauenstein

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m