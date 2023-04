Morgan Stanley feiert diese europäische Bank-Aktie – 20 Prozent Kurspotenzial!

Ping An fordert, dass die HSBC ihr Asiengeschäft abspaltet. Die Londoner Großbank hält von der Forderung nicht viel. Sie befürchtet, dass eine Umstrukturierung mit einem erheblichen Wertverlust für die Aktionäre einhergehen würde. Morgan Stanley misst diesem Streit kaum Bedeutung zu und hebt vielmehr die Fundamentaldaten hervor: "In den nächsten zwölf Monaten könnte HSBC zwölf Prozent seiner Marktkapitalisierung an die Aktionäre zurückgeben. Auf längere Sicht sehen wir nicht nur eine 50-prozentige Dividendenausschüttung der erzielten Gewinne, sondern auch jährliche Aktienrückkäufe in Höhe von acht Milliarden US-Dollar in den Jahren 2024 und 2025", so die Morgan-Stanley-Analysten in einem Research-Bericht.