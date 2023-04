NEXR: Weitere Finanzierung unsicher

NEXR habe in den letzten Jahren intensiv an Projekten mit Skalierungspotenzial gearbeitet, bislang habe das aber noch keine große Auswirkung auf die Einnahmen gehabt. Da der Aufwand für die Umsetzung des Geschäftsmodells groß sei, arbeite das Unternehmen bislang stark defizitär, was vor allem von Hevella und in erster Linie mit Krediten finanziert worden sei. Das Bilanzbild sei von diesem Procedere stark geprägt: Bis zum 30. Juni letzten Jahres sei bereits ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 45,3 Mio. Euro aufgelaufen, zugleich haben laut den Analysten die Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären 35,8 Mio. Euro betragen (zuzüglich einer Wandelschuldverschreibung im Volumen von 3,5 Mio. Euro). Der Nettoverlust des ersten Halbjahres 2022 habe isoliert betrachtet bei -7,3 Mio. Euro gelegen. Angesichts dieser Bilanzlage und der hohen Abhängigkeit von Hevella, den das große bestehende Kreditvolumen bedinge, werde es nicht einfach, in der kurzen Zeit einen neuen Finanzierungspartner zu finden. Nach Einschätzung der Analysten werde das wahrscheinlich nicht ohne Einschnitte und Zugeständnisse gehen, also eine Teilabschreibung von Krediten oder auch einen Kapitalschnitt. Die Analysten setzen ihr Votum zunächst aus und warten ab, welche alternativen Finanzierungsmöglichkeiten sich bieten und welche Konsequenzen diese für die Aktionäre haben. Wegen des Insolvenzrisikos sei die Aktie jetzt hochspekulativ.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.04.2023 um 14:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 24.04.2023 um 7:50 Uhr fertiggestellt und am 24.04.2023 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/04/2023-04-24-SMC-Comment-NEXR_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die NeXR Technologies Aktie wird aktuell mit einem Minus von -19,23 % und einem Kurs von 0,378EUR gehandelt.