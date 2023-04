Durch Europäischen Investitionsfonds teilabgesicherter Multi-Anleger Private Debt Fonds (Art. 8) zur Förderung des italienischen Mittelstands offen für Zeichnung (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der Europäische Investitionsfonds (EIF) stellt dem Tenax Sustainable Credit Fund - einem von Tenax Capital verwalteten und durch die H&A Global Investment Management in Deutschland und Österreich exklusiv vertriebenen Fonds - zwei Garantien in Höhe von insgesamt 60 Mio. EUR zur Verfügung.



Diese Garantien sollen dazu beitragen, den Zugang für italienische Unternehmen zu Finanzierungen in folgenden Segmenten zu verbessern: