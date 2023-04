iMetal Resources erhält DTC-Qualifikation

Vancouver (British Columbia), 24. April 2023 / IRW-Press / – iMetal Resources Inc. (TSX-V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens nun für die elektronische Abwicklung in den USA über die Depository Trust Company („DTC“) qualifiziert sind. Es ist davon auszugehen, dass die DTC-Qualifikation den Handelsprozess vereinfachen und die Liquidität der Stammaktien von iMetal Resources in den USA erhöhen wird. Die Aktien des Unternehmens werden seit kurzem am OTCBB unter dem Börsenkürzel „IMRFF“ gehandelt.

DTC ist eine Tochtergesellschaft von Depository Trust & Clearing Corporation, einem US-amerikanischen Unternehmen, das die elektronische Verrechnung börsennotierter Unternehmen abwickelt. Wertpapiere, die für eine elektronische Verrechnung durch DTC qualifiziert sind, werden als „DTC-qualifiziert“ bezeichnet. Diese elektronische Methode der Wertpapierabwicklung beschleunigt den Erhalt von Aktien und Bargeld und somit den Abwicklungsprozess für Investoren und Makler, sodass die Aktien über eine viel größere Auswahl an Maklerfirmen gehandelt werden können, da sie deren Anforderungen entsprechen.

„Ich freue mich bekannt zu geben, dass die Stammaktien von iMetal nun die DTC-Qualifikation erhalten haben, was den Handel mit den Aktien von iMetal für eine größere Anzahl von Investoren einfacher, schneller und günstiger macht“, sagte Christopher Hill, Investor Relations Manager von iMetal. „Die DTC-Qualifikation ermöglicht es in den USA ansässigen Investoren, elektronisch zu kaufen, zu verkaufen, abzuheben und bei allen herkömmlichen oder Online-Discount-Brokern in Nordamerika einzuzahlen.

Das Unternehmen gibt auch ein Abkommen mit TD Media LLC d/b/a Life Water Media („LWM“) (Anschrift: 5826 New Territory Blvd, Unit 2144, Sugar Land, TX, 77479; E-Mail: admin@lifewatermedia.com; Telefon: +315-888-1717) hinsichtlich Marketingdienstleistungen bekannt, das für einen Zeitraum von bis zu einem Monat, beginnend am 24. April 2023, gilt und jederzeit verlängert werden kann. LWM wird für eine Vergütung in Höhe von 150.000 USD seine Online-Programme nutzen, um den Bekanntheitsgrad bei den Investoren zu erhöhen und potenzielle neue Investoren über unterschiedliche Online-Plattformen und -Methoden zu gewinnen. Die Werbemaßnahmen werden über SMS- und E-Mail-Marketing, Ticker-Tagging, Influencer-Netzwerke, native Werbetexte sowie Finanzmedien und -netzwerke erfolgen. LWM ist ein unabhängiger Dienstleister und steht in keiner vorherigen Beziehung zum Unternehmen.