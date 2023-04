RBC stuft ENEL auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Enel von 8,50 auf 7,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Aufgrund besserer Aussichten für die Schuldensituation des Stromkonzerns und die Margen in Italien bleibt Analyst Fernando Garcia bei seinem positiven Votum. Das reduzierte Kursziel resultiere in erster Linie auseiner höheren Bewertung der Minderheitenanteile, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2023 / 17:47 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 6,038EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Fernando Garcia

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m