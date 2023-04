NEUE DATEN ZEIGEN, DASS VERBRAUCHER TROTZ STEIGENDER PREISE WELTWEIT ZUNEHMEND PRODUKTE IN NACHHALTIGEN VERPACKUNGEN WÄHLEN

82 % der Verbraucher aller Altersgruppen waren bereit, mehr für nachhaltige Verpackungen zu zahlen, ein Anstieg um 4 Prozentpunkte gegenüber 2022 und um 8 Punkte gegenüber 2021

90 % der Gen-Z-Verbraucher zeigten sich bereit, mehr für nachhaltige Verpackungen zu bezahlen

71 % der Verbraucher haben sich in den letzten sechs Monaten für ein Produkt aufgrund seiner Nachhaltigkeitsmerkmale entschieden

80 % der Verbraucher gaben an, dass sie daran interessiert wären, Produkte in wiederbefüllbaren Verpackungen zu kaufen, um die Umweltbelastung zu verringern

AMSTERDAM, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Neue Daten von Trivium Packaging zeigen, dass die Nachfrage nach Produkten in nachhaltigen Verpackungen aufgrund von mehr umweltbewussten Verbrauchern als je zuvor weiter steigt.

Der Buying Green Report 2023, der in Verbindung mit dem Earth Day veröffentlicht wurde, zeigt, dass die Verbraucher trotz der aufgrund der weltweiten Inflation erheblich gestiegenen Verbraucherpreise zunehmend bereit sind, mehr für Produkte in nachhaltigen Verpackungen zu bezahlen. 82 % der Befragten wären insgesamt bereit, mehr für nachhaltige Verpackungen zu bezahlen. Das ist ein Anstieg um 4 Prozentpunkte im Vergleich zu 2022 und um 8 Prozentpunkte im Vergleich zu 2021, was zeigt, dass die Umwelt trotz der sich verschlechternden Wirtschaftslage für die Verbraucher weiterhin Priorität hat. Bei den jüngeren Verbrauchern (18-24 Jahre) ist die Bereitschaft sogar noch größer: Sie liegen mit 90 % an der Spitze.

Die Verbraucher berücksichtigen heute die Auswirkungen ihrer Einkäufe auf die Umwelt. Die Mehrheit hat bereits nachhaltige Praktiken in ihr tägliches Leben integriert; zwei Drittel der Verbraucher halten sich für umweltbewusst. Mit 63 % der Verbraucher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Produkte mit umweltschädlichen Verpackungen kaufen, im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozentpunkte gestiegen. Und ihre Absichten spiegeln sich in ihrem Handeln wider: 71 % engagieren sich bereits für wiederverwendbare und wiederbefüllbare Produkte (und 80 % sind daran interessiert, wiederbefüllbare Verpackungen zu kaufen, um ihre Umweltauswirkungen zu verringern), während mehr als die Hälfte sich für die Verringerung von Lebensmittel- und Verpackungsabfällen einsetzt.