DEKRA steigert Umsatz und stellt sich für die Zukunft auf / Ziele für 2022 erreicht (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Umsatz 2022 um 7,4% auf 3,8 Mrd. Euro gesteigert

- Investitionen um rund ein Drittel auf 143 Mio. Euro erhöht

- Services zur Prüfung von Batterien und Ladeinfrastruktur stark nachgefragt

- Mehr als 500 Dienstleistungen für nachhaltiges Wirtschaften im Angebot

- Sicherung der führenden Position für Cyber Security und KI durch Akquisitionen

und Joint Venture

- Weitere Märkte im Kfz-Prüfgeschäft erschlossen

- Optimistischer Blick auf das Geschäftsjahr 2023: erneutes Umsatzplus im

mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet



DEKRA hat im Geschäftsjahr 2022 wie geplant seinen Umsatz gesteigert und

wichtige strategische Projekte realisiert. "Wir hatten die richtigen Antworten

auf die Herausforderungen des letzten Jahres und sind sehr zufrieden mit dem

globalen Umsatzplus von 7,4%", sagte DEKRA Chef Stan Zurkiewicz auf der

Bilanzpressekonferenz. "Gleichzeitig haben wir intensiv in unser

Zukunftsgeschäft investiert, innovative Services auf den Weg gebracht, kürzlich

unsere neu geschaffenen Vorstandspositionen besetzt und mit all dem die

Voraussetzungen für profitables Wachstum geschaffen", so Zurkiewicz.