Niederlage für Mercedes im Abgasskandal am BGH / Abtretung von Ansprüchen auf Schadensersatz in Kreditverträgen unwirksam

Lahr (ots) - Der Bundesgerichtshof (BGH) hat indirekt die Rechte der Verbraucher

im Diesel-Abgasskandal erneut gestärkt. Mit Urteil vom 24. April 2023 erklärte

der BGH eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der

Mercedes-Benz-Bank für unwirksam. Mit der Klausel sollte der Käufer und

Darlehensnehmer alle Ansprüche auf Schadensersatz an die Bank abtreten - also

auch Forderungen aus dem Diesel-Abgasskandal. Auf diese Weise wollte Mercedes

sich offensichtlich unliebsame Klagen im Abgasskandal vom Hals schaffen.



Der VIa. Zivilsenat schob dieser Vorgehensweise einen Riegel vor und begründete

seine Entscheidung damit, dass die Klausel auch Ansprüche auf Schadensersatz aus

unerlaubter Handlung erfasst und somit gegen die Grundsätze des AGB-Rechts

verstößt (Az.: VIa ZR 1517/22). Damit kann der Verbraucher weiter gegen

Mercedes-Benz klagen. Die Chancen auf Schadensersatz im Diesel-Abgasskandal sind

durch das aktuelle BGH-Urteil und die Entwicklungen der vergangenen Monate enorm

gestiegen. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer rät Verbrauchern zur anwaltlichen

Beratung im kostenlosen Online-Check

(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Die Kanzlei

gehört zu den führenden im Abgasskandal.