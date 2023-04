Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hameln (ots) - Ali Türüt und Patrick Grabowski sind die Geschäftsführer derUnited Promotion GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team haben sich die beiden Gründerauf den Vertrieb von Glasfaser spezialisiert und haben es sich zur Aufgabegemacht, Vertriebstalente bei ihrer beruflichen Neuorientierung oder demDurchstarten als Verkaufsprofi zu unterstützen. Dabei nutzen sie ihre jahrelangeErfahrung aus der Zusammenarbeit mit deutschen Telekommunikationsunternehmen, umangehende Vertriebler durch intensive Einarbeitung und umfangreicheQualifikationen in kurzer Zeit zu zertifizierten Medienberatern zu machen. Hiererfahren Sie, wie der Einstieg in die Branche erfolgreich gelingt.Ein riesiger Wachstumsmarkt entsteht gerade in Deutschland: der Glasfaserausbau.Was für viele europäische Nachbarn längst ein alter Hut ist, war für vieleDeutsche lange Zeit kein Thema - sie waren zufrieden mit ihren Kupferleitungen,ohne die durch Glasfaser entstehenden Möglichkeiten zu realisieren. Doch das istnun vorbei: Die Politik investiert hohe Fördersummen in den Glasfaserausbau, umin den nächsten Jahren Millionen von Haushalten anschlussfähig zu machen."Derzeit haben nur wenige Prozente der Haushalte einen Glasfaseranschluss, daherbietet der Markt hier ein hohes Wachstumspotenzial in einem dynamischen Umfeld",erklärt Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH. "Wer jetzt in dieseZukunft investiert und mit Fleiß und Willen seine Persönlichkeitsentwicklung alsVertriebsprofi voranbringt, kann in diesem wachsenden Markt erfolgreich sein undvon den anstehenden Veränderungen profitieren."Patrick Grabowski und sein Geschäftspartner Ali Türüt haben sich genau dies zumZiel gesetzt: Sie wollen Menschen in die Lage versetzen, endlich ihr eigenerChef zu werden und sich in kurzer Zeit zum erfolgreichen Vertriebsprofi für denGlasfaserausbau zu entwickeln. "Um im Außendienst erfolgreich zu sein, brauchtes den richtigen Ansprechpartner - wir von der United Promotion GmbH begleitenunsere Verkäufer dabei, auf ihrem Weg zu einem überdurchschnittlichen Gehalt undeiner selbstbestimmten Tätigkeit zum zertifizierten Medienberater für dieZukunftstechnologie Glasfaser zu werden", so Ali Türüt.United Promotion: Schnelles Internet dank der Zukunftstechnologie GlasfaserAli Türüt und Patrick Grabowski haben ihre Kenntnisse in der intensivenZusammenarbeit mit großen Telekommunikationsunternehmen erworben, bevor sie sichmit ihrer eigenen Vertriebsagentur, der United Promotion GmbH, auf die heutige