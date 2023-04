Wirtschaft Regierung rechnet für 2023 mit 0,4 Prozent Wirtschaftswachstum

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung rechnet für 2023 mit einer spürbar besseren Konjunkturentwicklung als noch vor wenigen Monaten erwartet. Nach Angaben aus Regierungskreisen geht man davon aus, dass die gesamtwirtschaftliche Leistung in diesem Jahr um 0,4 Prozent zunehmen wird, wie die "Süddeutsche Zeitung" in ihrer Dienstagausgabe schreiben wird.



Das wäre zwar im langjährigen Vergleich eher wenig, die mancherorts befürchtete Rezession bliebe damit aber aus. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die aktualisierte Konjunkturprognose am Mittwoch offiziell bekanntgeben, die bisherige Vorhersage hatte bei 0,2 Prozent gelegen. Mit der neuen Schätzung ist die Regierung optimistischer als viele Experten im In- und Ausland.