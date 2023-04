Rundum nachhaltige Häuser bei Tchibo Innovative Nullenergiehäuser in Holzbauweise (FOTO)

Hamburg (ots) - Tchibo sorgt für nachhaltigen Hausbau in Deutschland. Ab 25.

April bis 23. Oktober bietet das Hamburger Unternehmen Nullenergiehäuser in

eleganter, CO2 sparender Holzbauweise an. Die schützen das Klima und helfen

gleichzeitig beim Geldsparen. Durch effektive Dämmung und innovative Haustechnik

verbraucht ein Nullenergiehaus nur so viel Energie, wie es selbst erzeugt.



Tchibo kooperiert dabei mit der Manufaktur Talis aus Husum in Nordfriesland.

Seit mehr als 20 Jahren errichten deren Ingenieure und Zimmerleute nachhaltige

Holzhäuser nach alter Handwerkstradition und moderner Wissenschaft. An der Küste

sturmerprobt, stehen bundesweit inzwischen mehr als 3.500 Talishäuser. Für die

Außenfassade kommt langsam gewachsenes skandinavisches Kiefernholz zum Einsatz,

das aufgrund seiner Herkunft besonders robust und witterungsbeständig ist.