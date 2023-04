Highlight der diesjährigen Q-Days ist der wasserstoffelektrische Heavy-Duty Truck QUANTRON QHM FCEV AERO mit eigens entwickeltem Exterieur-Design der Fahrerkabine und Aerodynamikkomponenten für eine noch größere Effizienz und Reichweite im Fernverkehr

Der schwere Wasserstoff-LKW hat eine reale Reichweite von bis zu 700km ohne Einschränkung der Nutzlast und Verwendung eines Standard-Trailers. Als Skandinavien-Variante sind auf der Plattform sogar Reichweiten bis 1500 km möglich

Weiterer Höhepunkt Vorstellung der Pläne zum Aufbau einer flächendeckenden Wasserstofftank- und Ladeinfrastruktur im Rahmen des von QUANTRON gegründeten offenen Partnernetzwerks Clean Transportation Alliance

Vertragsunterzeichnung zur Gründung des Joint Venture mit Goldstone Technologies Ltd . zur Entwicklung einer digitalen Plattform, die Quantron-as-a-Service ( QaaS ) ermöglicht

Quantron-as-a-Service QaaS Vorschau auf die Weltpremiere des QUANTRON US Class 8 Brennstoffzellen Truck als Sattelzugmaschine auf der ACT Expo in Kalifornien am 2. Mai 2023

AUGSBURG, Deutschland, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Zum zweiten Mal veranstaltet die Quantron AG, Clean Tech Unternehmen und Spezialist für nachhaltigen Personen- und Gütertransport, die Q-Days vom 21. bis zum 28. April 2023 unter dem Motto "#Readytodeliver". Bei der Inhouse-Veranstaltung präsentiert das Unternehmen das umfangreichste Portfolio an emissionsfreien Transportlösungen auf dem Markt. Dazu gehören neben Null-Emissions Fahrzeugen, digitale und physische Serviceangebote, saubere Energie und passender Infrastruktur, gebündelt in dem einzigartigen Angebot Quantron-as-a-Service (QaaS).

Über 360 geladene Kunden, Investoren, Partner und Journalisten von Fach- und Technologiemedien und hochrangige Politiker aus ganz Europa, USA, dem Königreich Saudi Arabien und China werden zu der Veranstaltung erwartet.

Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien, nahm bereits am 21.4.2023 an den Q-Days teil und hatte Gelegenheit, den neuen LKW vorab zu testen. Er war begeistert und sagte: „QUANTRON ist ein bayerischer Stern, der nachhaltige und innovative Mobilität auf die Straße bringt, elektrisch oder mit Wasserstoff. Wir sind stolz auf diesen vorbildlichen Pioniergeist, der Lösungen für die ökologische und wirtschaftliche Transformation liefert. Die Brennstoffzellentechnologie ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer CO 2 neutralen Zukunft für Bayern. Bayern investiert über 700 Mio € in Wasserstofftechnologien, die auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040 gerade im Transportsektor eine zentrale Rolle spielen werden."