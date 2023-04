Weder Microsoft noch Alphabet noch Nvidia – das ist die größte KI-Hoffnung

In den USA lauern Top-Picks mit 200 Prozent Renditepotential! Ausfindig gemacht hat sie unser Börsenexperte Lars Wißler in einer neuen kostenfreien Analyse . Welche fünf Top-Picks extrem leiden mussten und nun massives Erholungspotential haben: Hier geht's lang!

Es sei Apple, so Rogoff gegenüber CNBC. "Wenn man sich Dinge wie Siri anschaut, wenn man sich einige der Funktionen anschaut, die bereits in einige der Uhren eingebaut sind, Dinge wie die Unfallerkennung, dann sind das die Unternehmen, von denen ich denke, dass, wenn es einen Weg gibt, KI unter ihnen zu monetarisieren, um entweder eine größere Beständigkeit und weniger Abwanderung in der Nutzerbasis zu schaffen oder einfach ... neue Einnahmequellen zu erschließen, ich denke, dass Apple diesen Weg gehen wird", so der Börsenexperte weiter.

Die Künstliche Intelligenz könnte so einigen Tech-Unternehmen viel Geld in die Kassen spülen. Doch welches von ihnen wird am Ende des Tages am meisten profitieren? Der größte Nutznießer könnte eine Überraschung sein.

