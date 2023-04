Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim (ots) - Als erfahrener Copywriter ist Julius Kemnitzer auf dieErstellung von verkaufsstarken Werbetexten spezialisiert. Mit seinem Angebotunterstützt er Dienstleister sowie Agenturen dabei, ihre Werbemaßnahmen messbarerfolgreicher zu gestalten. Hierfür setzt der Experte auch aufverkaufspsychologische Mechanismen. Diese fesseln Interessenten und machen siezu treuen Kunden. Hier erfahren Sie, warum Künstliche Intelligenzen nun denVerkauf revolutionieren können.Die Welt befindet sich im Wandel und kann sich vor Neuerungen kaum mehr retten.Vor allem in einem schnelllebigen Alltag, in dem immer mehr Effizienzerforderlich wird, treten dabei auch vermehrt künstliche Intelligenzen in denVordergrund. Vor allem ChatGPT, ein sprach- sowie textbasierten Chatbot vonOpenAI, ist dabei in aller Munde. Zwar stehen einige Menschen und Unternehmenden KI-basierten Systemen noch skeptisch gegenüber, doch werden diese mehr undmehr in den Arbeitsalltag integriert. "Dienstleister und Agenturen können massivvon den Vorteilen der KI profitieren. Eine Revolution im Verkauf wird immerwahrscheinlicher - viele Gründe sprechen dafür", so Julius Kemnitzer, erfahrenerCopywriter, der sich auf die Erstellung von verkaufsstarken Werbetextenspezialisiert hat. Um welche Gründe es sich dabei im Detail handelt, hat derExperte im Folgenden zusammengefasst.1. Gute Ideen und Inhalte werden einfach zugänglichVielen Menschen fällt es schwer, auf Knopfdruck kreativ zu sein. Ihnen fehlenbeim Schreiben von Marketing- oder Verkaufstexten schlicht gute Ideen. Auch beider Erstellung von Verkaufskampagnen und Videoskripten sind Schreib- oderDenkblockaden keine Seltenheit. KI-Tools wie ChatGPT setzen hier an. Sie lassenKreativität als seltene Fähigkeit von Menschen teilweise automatisierbar werden:Die Künstliche Intelligenz fördert die Ideenentwicklung und stellt einwertvolles Asset für das Brainstorming dar. Hierzu benötigt es lediglicheinfache Befehle, um Themenvorschläge, Headlines oder Ideen für den User zugenerieren - die Inhalte lassen sich anschließend bedarfsgerechtweiterverarbeiten.2. Die Quantität von Content lässt sich effizient erhöhenWer Content erstellt, muss dafür wertvolle Ressourcen aufwenden. Hierbei spieltes keine Rolle, ob Social-Media-Beiträge, Werbeanzeigen oder Akquise-Broschürengefragt sind. Nutzen Dienstleister und Agenturen KI-Tools wie ChatGPT, könnensie mehr Content mit geringerem Zeitaufwand produzieren. Künstliche Intelligenzsteigert die Effizienz von menschlichen Kreativteams deutlich. Im Vergleich zurrein manuellen Arbeit lässt sich mithilfe von KI also viel Zeit und Geld