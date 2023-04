Diamant Software kooperiert mit Seneca Business Software (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Diamant Software GmbH (https://www.diamant-software.de/) ,Hersteller für intelligente Rechnungswesen- und Controllingsoftware und dieSeneca Business Software GmbH, Anbieter einer webbasierten Lösung zur Planungund Unternehmenssteuerung geben ihre Partnerschaft bekannt. Diamant Softwareerweitert so das bestehende Portfolio rund um die Finanz- und Liquiditätsplanungum weitere Möglichkeiten zur flexiblen, dezentralen und integrierten Planung füralle Unternehmensbelange. Die Kundinnen und Kunden von Diamant Softwareprofitieren so von einer noch engeren Verzahnung ihrer Finanzabteilung mitanderen Teilbereichen, wie z.B. Personal, Investition, Einkauf, Absatz- undUmsatzsteuerung."Durch die enge Zusammenarbeit mit Seneca sowie der nahtlosen Vernetzung unsererLösungen können wir ab sofort auch ein Angebot über die Finanzplanung hinausmachen. Wir wissen, dass eine Planung von Aktivitäten und Ressourcen, die alleAbteilungen und Bereiche des Unternehmens umfasst, die Effizienz undEffektivität des gesamten Unternehmens verbessert und sicherstellt. Mit dieserKooperation werden wir unserem Anspruch erneut gerecht, unseren Kundinnen undKunden umfassende Informationen für fundierte Unternehmensentscheidungen zuliefern", berichtet Dr. Haiko van Lengen, CEO von Diamant Software."Wir freuen uns, mit Diamant Software zusammen zu arbeiten und unsere Expertiseim Bereich der ganzheitlichen Unternehmensplanung einzubringen. Ich bin davonüberzeugt, dass wir durch das erweiterte Angebot den Kundinnen und Kunden vonDiamant ein unentbehrliches Instrument für eine effektivere Führung einesUnternehmens an die Hand geben, da es die Planung, Koordination undEntscheidungsfindung verbessert und dazu beiträgt, langfristigen Erfolg zusichern", erläutert Dirk Freiherr von Pechmann, Gründer und Geschäftsführer derSeneca Business Software GmbH.Die Vernetzung der Cloud-Lösungen Seneca und Diamant/4 erfolgt per Webservice.Ergänzt wird das Angebot um fachliche Beratungs- und Supportleistungen vomSpezialisten Seneca.Pressekontakt:PIABO PRRebecca BrisboisCommunications Directormailto:diamantsoftware@piabo.net+49 174 1689722Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43285/5493179OTS: Diamant Software GmbH & Co. KG