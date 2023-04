Den letzten markanten Höhepunkt markierte Brenntag bei 87,40 Euro im August letzten Jahres und ging nach einer steilen Kursrallye zunächst in eine gesunde Konsolidierung über, diese reichte auf ein Niveau um 53,58 Euro abwärts. Bereits vor Vollendung eines Bodens in diesem Bereich konnte auch schon der letzte Abwärtstrend zu Beginn dieses Jahres überwunden werden und brachte erste Gewinne an 74,18 Euro bis Anfang März hervor. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde auf einen möglichen Pullback hingewiesen, dieser reichte nur knapp unter den EMA 200 abwärts, wodurch dieses Niveau als neuerliches Sprungbrett in den letzten Tagen für einen Aufschwung genutzt werden konnte. Nun setzt die Aktie ihr vorausgegangenes Kaufsignal unbeirrt um.

Pullback erfolgreich beendet

Der Kaufdruck bei der Brenntag-Aktie kam nicht unerwartet, aus dem Stand heraus lassen sich weitere Kursgewinne ableiten, in einem ersten Schritt an 79,16 Euro, darüber könnten sogar die Verlaufshochs aus Sommer 2022 bei 87,40 Euro angesteuert werden und qualifizieren sich weiterhin für ein Long-Investment. Sollte die steile Aufwärtsdynamik jedoch durch einen nachhaltigen Bruch des EMA 200 unterbrochen werden, müssten sich Investoren dagegen auf empfindliche Abschläge auf 63,96 und darunter womöglich noch 61,62 Euro einstellen. Hinweis auf ein derartiges Szenario sind derzeit allerdings nicht anzutreffen.