Boehringer Ingelheim eröffnet größtes europäisches Entwicklungszentrum für Biotechnologie (FOTO)

- Investition von 350 Mio. Euro in hochmoderne Forschungsinfrastruktur ist die

bisher größte Einzelinvestition von Boehringer Ingelheim in Deutschland

- Boehringer Ingelheim stärkt Innovationskraft und Entwicklung von

Biopharmazeutika, die rund 50% der Forschungspipeline ausmachen

- Neue Hightech-Anlage in Biberach bietet attraktive Arbeitsplätze für über 500

Mitarbeitende



Boehringer Ingelheim hat heute sein hochmodernes Biologicals Development Center

(BDC) in Biberach an der Riß, Deutschland, feierlich eingeweiht. Die neue

Hightech-Anlage unterstreicht die Bedeutung von Deutschland und Europa als

Forschungs- und Entwicklungsstandort (F&E) für Arzneimittel, zur Versorgung von

Patientinnen und Patienten in aller Welt. Mit der Investition von 350 Mio. Euro

steigert Boehringer Ingelheim in bedeutendem Maße seine Innovationkraft und

biopharmazeutischen Entwicklungsfähigkeiten in Deutschland.