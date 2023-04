neoplas med und Niterra bauen strategische Partnerschaft aus (FOTO)

Greifswald (ots) -



- Strategische Investitionen und Umsatzverdopplung legen Fundament für weitere

Internationalisierung und Produktentwicklung von neoplas med

- Behandlung mit neoplas med Plasmajet bringt schnellere Heilung und hat

Kostenvorteile

- Staatssekretär Jochen Schulte lobt Innovationsgeist der neoplas med GmbH



Das Greifswalder Medizintechnik-Unternehmen neoplas med GmbH und sein

strategischer Partner, das Technologieunternehmen aus Japan Niterra (vormals NGK

SPARK PLUG Co., LTD) bauen ihre erfolgreiche Partnerschaft mit einem weiteren

Wachstumsinvestment über ihren Partner Pegasus Tech Ventures weiter aus. Mit dem

Investment sollen die erfolgreiche Internationalisierung weiter unterstützt und

die Entwicklung neuer Produkte und Anwendungsfelder vorangetrieben werden.





Im Juni 2022 verkündeten das Greifswalder Unternehmen neoplas med GmbH und derjapanische Technologiekonzern Niterra Co., Ltd., der bis April 2023 unter demNamen NGK SPARK PLUG Co., LTD firmierte, eine an Investment geknüpftestrategische Partnerschaft. Die neoplas med GmbH hat eine innovative Therapiezur Behandlung von chronischen und infizierten Wunden entwickelt, bei derKaltplasma berührungslos und unter Sichtkontrolle weitestgehend schmerzfrei aufWunden aufgetragen wird. Das Kaltplasma aus dem Plasmajet kINPen® MED tötetKeime und Erreger ab und beschleunigt die Wundheilungsprozesse. Für Menschen,die beispielsweise an dem diabetischen Fußsyndrom leiden, stellt die Therapieeine neue Chance auf Heilung dar. Eine Studie zeigt, dass 59 Prozent der Wundeninnerhalb von sechs Wochen heilen. Im Vergleich zu nur fünf Prozent bei derbisherigen Standardtherapie ist das ein bedeutender Fortschritt auf dem Gebietder Wundheilung. In einem kürzlich erschienenen wissenschaftlichen Artikel wurdeaußerdem nachgewiesen, dass die Behandlung mit dem kINPen® MED im Durchschnittauch bis zu 52 Prozent günstiger ist als die Standardtherapie von Wunden."Wir haben unseren Umsatz im Jahr 2022 verdoppelt und danken unseremstrategischen Partner Niterra für das Vertrauen und die Unterstützung bei derInternationalisierung und der Erschließung neuer Vertriebskanäle. Wir sind stolzauf das starke Ergebnis und darauf, dass Niterra sein strategisches Investmentweiter ausbaut. Das sind wichtige Meilensteine auf unserer Reise, diebahnbrechende Plasmajet-Technologie weltweit zugänglich zu machen undweiterzuentwickeln", sagt Ulrike Sailer, Geschäftsführerin der neoplas med GmbH.Technologie setzt neue Maßstäbe