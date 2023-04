Quartalszahlen der deutschen Flughäfen - Erholung der Luftverkehrsnachfrage mit angezogener Handbremse - noch immer fehlen 30 Prozent der Reisenden gegenüber dem Vorkrisenniveau

Berlin (ots) - Der Flughafenverband ADV hat heute in Berlin die Verkehrszahlen

für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Streiks, steigende Standortkosten und

die anhaltenden, internationalen Krisen führten zu einer gebremsten

Verkehrsentwicklung an deutschen Flughäfen. Wichtige Kennzahlen liegen im Plus:



- Im ersten Quartal des Jahres 2023 wurden an den deutschen Flughäfen knapp

34,95 Millionen Passagiere (an+ab) gezählt. Mit +58,8 Prozent verzeichnen die

Flughäfen im Vergleich zum Omikron-geprägten Vorjahreszeitraum 2022 ein

intensives Wachstum. Zum Vorkrisenniveau im Jahr 2019 fehlen aber noch 31,2

Prozent der Reisenden. Mit dieser Entwicklung liegt Deutschland am unteren

Ende der großen europäischen Luftverkehrsmärkte. Die Entwicklung der

angebotenen Sitze liegt in Deutschland um mehr als 10 Prozent hinter den

europäischen Nachbarstaaten zurück.

- 4,71 Millionen Passagiere flogen innerdeutsch. Das sind +71,7 Prozent zum

Vorjahr, gegenüber Januar bis März 2019 entspricht dies weiterhin einem

Verlust von -56,7 Prozent.

- Der Europa-Verkehr bleibt stabil mit 22,27 Millionen Passagieren (+50,2

Prozent zum Vorjahr, gegenüber Januar bis März 2019 fehlen noch 26,2 Prozent

der Reisenden).

- Die Interkont-Nachfrage (7,88 Millionen Passagiere) ist mit +80,3 Prozent zum

Vorjahr auf Wachstumskurs. Gegenüber dem Vergleichszeitraum aus 2019 bleibt

noch ein Minus von 18,7 Prozent.

- Die gewerblichen Flugbewegungen halten mit +12 Prozent (gegenüber 2022) den

Wachstumstrend.

- Im ersten Quartal 2023 wurden 1,15 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen. Das

ist ein Minus von 9,7 Prozent gegenüber 2022. Die unsichere wirtschaftliche

Gesamtsituation strapaziert weiterhin die globalen Lieferketten.