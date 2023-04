Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kaiserslautern (ots) - Miriam Pioch ist Unternehmerin und erfahreneSteuerberaterin. Mit ihrer Kanzlei, Steuerpreneure DeutschlandSteuerberatungsgesellschaft mbH entwickelt sie hocheffektive sowie lukrativeSteuerstrategien für Dienstleister, Agenturen und Investoren. Erfahren Sie hier,welche Fallstricke im Steuerrecht lauern und wie diese mit professionellerUnterstützung zu überwinden sind.Will ein Unternehmen möglichst profitabel wirtschaften, kommt es umSteueroptimierung nicht herum. Tausende Euro lassen sich einsparen, wennSteuervorteile klug genutzt werden - jedoch können vermeintliche Sparstrategienebenso nach hinten losgehen. Schlimmstenfalls zahlen Unternehmer sogar mehrSteuern, wenn sie schlecht beraten werden. "Viele Unternehmer wissen gar nicht,wie viel Geld sie an den Fiskus verlieren", erläutert Miriam Pioch von derKanzlei Steuerpreneure Deutschland Steuerberatungsgesellschaft mbH. "Das liegtschlicht und einfach daran, dass Steueroptimierung auch für viele Berater nachwie vor ein Fremdwort ist." Miriam Pioch hat es sich zur Mission gemacht, diesesProblem zu lösen. Gemeinsam mit einem Team aus Steuer-Experten entwickelt dieSteuerberaterin in ihrer Kanzlei Strategien, die Agenturen, Dienstleistern undInvestoren möglichst viele unnötige Steuerausgaben ersparen. Dabei setzt sie auftagesaktuelles Wissen und eine enge Zusammenarbeit mit ihren Mandanten, um stetsoptimale Resultate zu erzielen. Im Folgenden hat sie verraten, worauf es bei derSteueroptimierung zu achten gilt und warum professionelle Betreuung in diesemRahmen immer wichtiger wird.Im Tagesgeschäft Steuern sparen und Grauzonen vermeidenGrundsätzlich basieren die meisten Steuerstrategien auf demselben Prinzip:Werden möglichst viele Betriebsausgaben von der Steuer abgesetzt, muss effektivweniger Umsatz versteuert werden. Welche geschäftlichen Ausgaben verrechnetwerden dürfen, entscheidet schlussendlich aber das Finanzamt auf Basis derErklärungen des Unternehmens und der geltenden Rechtslage. Dennoch machen auchdie Finanzbehörden Fehler, weil die zuständigen Beamten nicht immer überabsetzbare Betriebsausgaben im Bilde sind - schließlich sind Rechtslage undAnwendungspraxis einem ständigem Wandel unterworfen. Zum Beispiel kommt es beiabsetzbaren Ausgaben zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen aktuell noch oftzu Problemen bei der steuerlichen Veranlagung.Durch solche Probleme entstehen ungünstige Situationen, in denen Ausgaben nichtabgesetzt werden können, obwohl intern damit gerechnet wurde. Hinzu kommt, dassin der alltäglichen Hektik vieler Steuerbüros zahlreiche Potenziale, wieunberücksichtigte Betriebsausgaben oder Vorsteueraufteilungen, unentdeckt