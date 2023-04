Gemeinsame Entwicklung von Übertragungs-, Computer- und Speicherkapazitäten, um einen Schritt in Richtung der intelligenten Welt zu tun

SHENZHEN, China, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 20. April hielt Huawei auf dem Global Analyst Summit 2023 eine Sitzung zum Thema „Striding Towards the Intelligent World" (Auf dem Weg zur intelligenten Welt) ab. Peng Song, President of ICT Strategy & Marketing bei Huawei, hielt die Grundsatzrede mit dem Titel „Striding Towards the Intelligent World Through Continuous Innovation" (Auf dem Weg zur intelligenten Welt durch ständige Innovation). An der Veranstaltung nahmen Analysten, Experten, Wissenschaftler und Journalisten aus der ganzen Welt teil.