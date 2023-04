Der US-Softwarekonzern Microsoft wird am 25. April Quartalszahlen vorlegen und die eine oder andere Erwartung mit Sicherheit erfüllen. Technisch kristallisiert sich zwar seit Mai letzten Jahres eine hoffnungsvolle Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation heraus, eine nachhaltige Auflösung ist bislang allerdings noch ausgeblieben. Sicherlich dürften die Zahlen zum dritten Quartal für die eine oder andere Kursbewegung sorgen, technisch allerdings muss hier noch viel Überzeugungsarbeit seitens der Käufer geleistet werden.

Um konsistente Kaufsignale bei Microsoft auf mittelfristiger Ebene zu erhalten, sollte die Aktie mindestens einen Wochenschlusskurs oberhalb von 297,83 US-Dollar etablieren. Nur in diesem Szenario könnte dann ein Sprung an 315,95 US-Dollar und somit die Zwischenhochs aus April letzten Jahres gelingen. Eine vollständige Umsetzung der Formation könnte sogar die Rekordstände aus November 2021 bei 349,67 US-Dollar in den Fokus rücken lassen. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis zum EMA 200 bei 260,83 US-Dollar bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen ist definitiv mit erhöhter Volatilität zu rechnen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: