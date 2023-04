An der Börse in Moskau rückte der RTS-Index um 0,16 Prozent auf 1020,88 Zähler vor.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag den Handel uneinheitlich beendet. Während in Warschau und Moskau Gewinne verbucht wurden, gaben die Aktienmärkte in Prag und Budapest nach.

