Vantage bei den ADVFN International Awards 2023 als bester Broker der APAC-Region ausgezeichnet

PORT VILA, Vanuatu, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Der Multi-Asset-Broker Vantage (oder „Vantage Markets") hat bei den ADVFN International Awards 2023 die Auszeichnung „Best APAC Region Broker" erhalten.

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Vantage die höchsten Auszeichnungen für die APAC-Region erhalten hat, und schließt sich eng an die frühere Ankündigung von Vantage an, wonach das Unternehmen Anfang 2023 elf Auszeichnungen erhielt.