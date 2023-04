DAX pendelt weiter seitwärts um 15.900 Punkte

An der Lage hat sich durch die Seitwärtsbewegung kaum etwas geändert. Long-Positionen bieten sich weiterhin im Bereich um den 10er-EMA an. Und solange der 10er-EMA weitgehend verteidigt werden kann, sind weiter steigende Kurse zu erwarten. Über dem 10er-EMA ist eher mit einem weiteren Hochlauf bis in den Bereich von 16.000 Punkten zu rechnen.

Aktuelle Lage