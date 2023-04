Yin Yong, Bürgermeister von Peking, hielt auf der Plenarsitzung eine Rede.Weitere namhafte Redner auf der Plenarsitzung waren Zhou Xiaochuan,stellvertretender Vorsitzender des BFA, Chen Zhu, Präsident der Chinese RedCross Society, Li Baodong, Generalsekretär des BFA, Margaret Chan, Präsidentindes GHF des BFA, und Shen Hongbing, Akademiker der Chinese Academy ofEngineering, stellvertretender Direktor der National Administration of DiseasePrevention and Control und Direktor des Chinese Center for Disease Preventionand Control.Auf dem Forum wurden mehrere wissenschaftliche Papiere und Berichteveröffentlicht, darunter die Standardkonfiguration für den rationellen Einsatzantibakterieller Medikamente in medizinischen Basisinstitutionen - Dorfkliniken, das White Paper über die Entwicklungsperspektiven der chinesischenMassengesundheitsindustrie , das White Paper über den Aufbau und denEntwicklungstrend der globalen Pharma- und Gesundheitsindustrie , der Berichtüber neue Chancen für die Modernisierung der traditionellen chinesischenMedizinindustrie , der Bericht über die aktuellen Perspektiven und die künftigeEntwicklung des CDMO-Marktes und der Bericht über Innovationen für dietraditionelle chinesische Medizinindustrie .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2061065/1.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/international-health-industry-forum-of-boao-forum-for-asia-in-peking-abgehalten-301805787.htmlPressekontakt:Lifang Niu,niulifang@ghfbfa.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/137531/5493469OTS: Organizing Committee of GHF

Peking (ots/PRNewswire) - Das International Health Industry Forum of Boao Forum for Asia (BFA) fand vom 20. bis 21. April in Peking statt. Die Veranstaltung, ein Sonderforum im Rahmen des Global Health Forum of Boao Forum for Asia (GHF), wurde gemeinsam vom Boao Forum for Asia und der Volksregierung der regierungsunmittelbaren Stadt Peking ausgerichtet und vom GHF-Organisationskomitee und dem Managementkomitee der Beijing Economic-Technological Development Area organisiert. Das Forum stand unter dem Motto "Globale Gesundheit: Industrielle Entwicklung und gemeinsame Nutzung" und umfasste mehr als 20 wichtige Aktivitäten, darunter die Eröffnungszeremonie und die Plenarsitzung, acht Unterforen, sechs Veranstaltungen zur Veröffentlichung von Industrieberichten und zwei geschlossene Dialoge. Mehr als 500 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und anderen Bereichen nahmen an dem Forum teil. Sie führten eingehende Diskussionen und erzielten einen Konsens zu Themen wie der weltweiten Ausrottung der Kinderlähmung, Zell- und Gentherapie, digitale Gesundheit, Innovation und Entwicklung traditioneller Medizin, aktiver Umgang mit der Herausforderung der antimikrobiellen Resistenz, gerechter Zugang zu diagnostischen Innovationen für die globale Gesundheit, Ernährung und Gesundheit sowie die Zukunft der Gesundheitssicherheit.

International Health Industry Forum of Boao Forum for Asia in Peking abgehalten

