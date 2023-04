Höhepunkte der Technik & Handwerkskunst auf der 2023 GAC MOTOR International Distributor Conference

In den letzten 12 Monaten hat GAC MOTOR große Fortschritte gemacht und seine Aktivitäten weltweit ausgeweitet, so dass der Großhandelsumsatz jährlich um 59 % gestiegen ist.

GUANGZHOU, China, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Die 2023 GAC MOTOR International Distributor Conference unter dem Motto „Going Forward with Tech & Craftsmanship" fand am 21. April in Guangzhou statt und brachte die globalen Partner der GAC Group zusammen, um auf Erfolge zurückzublicken und zu erkunden, was in der Zukunft vor uns liegt.