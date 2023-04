Caracal Gold PLC- Ergebnisse des Abbaus und der Verarbeitung von Erz aus der hochgradigen Zone der Lagerstätte Kilimapesa Hill

24. April 2023 / IRW-Press / Caracal Gold PLC („Caracal“ oder das „Unternehmen“), das expandierende ostafrikanische Goldexplorations-, -erschließungs- und -produktionsunternehmen mit JORC-konformen Goldressourcen von über 1.300.000 Unzen, beabsichtigt, sein vierteljährliches Update für den am 31. März 2023 endenden Zeitraum am oder um das Monatsende April 2023 zu veröffentlichen. Da sich das Unternehmen am 26. April auf der Mines & Money-Konferenz in London Investoren präsentieren wird, freut sich das Unternehmen, ein Zwischenupdate über die Lieferung von hochgradigem Erz aus der hochgradigen Zone der Lagerstätte Kilimapesa Hill an die Verarbeitungsanlage bereitzustellen.