Neue Wege zum Nachwuchs: Banken-Recruiting umgedacht

Doch inzwischen ist die Jugend dem Karrierepfad gegenüber skeptischer geworden und setzt höhere Ansprüche an die Arbeitgeber. Zudem zeichnen sich immer deutlicher gravierende Nachwuchsprobleme in der Finanzindustrie ab. Das liegt auch Teils am optimierbaren Recruiting in der Brache. Der Einsatz von KI verspricht Abhilfe.

„Die ungewisse weitere Entwicklung bei Lieferketten und Preisen sowie die Unruhe auf den Finanzmärkten und geopolitische Konfliktsituationen lassen einige Finanzverantwortliche derzeit deutlich defensiver planen“, so laut Achim Wenning. Er ist Partner bei der Unternehmensberatung Horváth und Leiter der jüngsten Studie „Finance in times of multiple crises“ seines Hauses. Dazu wurden branchen- und länderübergreifend mehr als 50 Chief Financial Officer befragt, aus Unternehmen mit mehrheitlich mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 250 Millionen Euro Jahresumsatz. Angesichts der spürbaren Unruhe und Anspannung an den Märkten überrascht dieses Ergebnis auf den ersten Blick nicht. Ein anderes jedoch schon eher.

Studien: Fachkräftemangel längst größtes Risiko für Banken

Die Studie von Horváth hat ein weiteres und auf Dauer potenziell noch gravierenderes Problem zutage gefördert: Der sich zunehmend verschärfende Fachkräftemangel gilt mittlerweile als größtes Unternehmensrisiko für die kommenden drei Jahre. Gefragt nach den größten Unternehmensrisiken, die Chief Financial Officer bis zum Jahr 2025, landet der Fachkräftemangel mit insgesamt 85 Prozent mit Abstand an erster Stelle. 62 Prozent sehen im „War for Talents“ ein sehr großes Risiko, berichten die Consultants von Horváth. Weitere 23 Prozent nehmen immerhin ein „mittelgroßes“ Risiko wahr. Erst dahinter kommen die Energieknappheit, Inflation und die Lieferkettenprobleme als weitere belastende Sorgen für CFOs in deutschen Unternehmen.

Banklehre als Traumberuf? Nur mit tieferem Sinn & Zweck

Der Rückgang an finanzwirtschaftlich ausgebildetem Nachwuchs wird zunehmend zum Problem für Deutschlands Finanzindustrie. Noch vor 15 Jahren gab es aus Sicht deutscher Abiturientinnen – und oftmals auch ihrer Eltern und Großeltern – keinen sichereren Berufsstart als in einer Bank oder bei einer Versicherung. ‚Kind, mach was Ordentliches. Mach was mit Geld‘, lautete so oder so ähnlich oftmals der Ratschlag der Älteren an die Teens von damals. Doch der Traum von der großen Karriere in der Finanzindustrie hat mittlerweile einige Macken am Image erhalten: Da wäre erstens die seit 2008/2009 wiederholt auftretenden Finanz- und Wirtschaftskrisen zu nennen, gefolgt vom aktuellen Filialsterben und Kündigungen im größeren Stil. Zudem suchen immer mehr Absolventinnen und Absolventen einen tieferen Sinn in ihrer Tätigkeit - einen „Purpose“ in ihrer Arbeit und ihrem Arbeitgeber – und werden da von den Banken und Sparkassen hierzulande bis dato oft nicht mit dem Anspruch angeworben.

Dabei brauchen Deutschlands Banken, Sparkassen und Versicherer nun dringend qualifizierte Neuzugänge. Und das nicht unbedingt an den hierzulande sowieso immer weniger werdenden Service-Schaltern. Aber sehr wohl in den Fachabteilungen, die sich vor allem mit der Digitalisierung, IT-Details, digitalen Customer Journeys oder neuen Produktangeboten beschäftigen. Hierfür Spezialistinnen und Spezialisten zu finden, wird auch angesichts der demografischen Schere, die sich immer weiter öffnet, zunehmend zur Mammutaufgabe. Und um die wenigen echten Talente, die sich mit Digitalisierung oder speziell der Künstlichen Intelligenz auskennen, werben die Banken und Versicherer im Wettstreit mit allen anderen Industrien – von der Automobilbranche bis hin zum Handel.

Neben demographischem Wandel bleibt die Frage nach dem „Purpose“

Den Zuschlag der jungen Talente erhält da nur, wer neben harten Faktoren wie dem besten Gehalts- und Karrieremix auch neuen Ansprüchen wie die Frage nach einem „Purpose“ am glaubwürdigsten gerecht werden kann. Allzu oft stellt sich in Bewerbungsgesprächen heraus, dass die Kandidatinnen und Kandidaten nicht zum Haus passen – und mittlerweile immer öfter auch umgekehrt die Bewerbenden zu dem Schluss kommen, dass ihre Vorstellungen einer Karriere wahrscheinlich in dem Sektor nicht erfüllt werden. Diese Entwicklung zeichnet sich mittlerweile in vielen Branchen ab, wodurch immer mehr Ressourcen in aufwändige Recruiting-Prozesse gesteckt werden, die über Zeit immer mehr Ressourcen kostet.

Dabei gibt es mittlerweile weitaus effizientere Lösungen, vor allem für Unternehmen, die nicht über so viele HR-Ressourcen verfügen wie die ganz großen Player der Branche. Ein hybrider Suchansatz, die die qualifizierten Menschenkenntnisse von HR-Profis mit dem Datengenius der Künstlichen Intelligenz verbindet, verhilft Banken und anderen Finanzdienstleistern bei der Suche nach neuen Kräften mit gefragten Qualifikationen maßgeblich. Ein solches Tool bietet beispielsweise das Unternehmen ONE HIRING mit Hauptsitz in Düsseldorf. Hochspezialisierte HR-Techs wie dieses bringen Unternehmen mit Personalbedarf, aber begrenzten internen HR-Kapazitäten mit geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten auf einem effizienten Weg zusammen.

ONE HIRING bietet spezialisiert Unternehmen aus der Finanzwirtschaft eine innovative KI-gestützte Hybrid-Lösung für die strategische Personalvermittlung. Matching-Ansätze aus der Künstlichen Intelligenz sorgen dabei für ein maschinell unterstütztes Kuratieren von qualifizierten Talenten aus dem Bewerberpool. Das reduziert den Aufwand für beide Seiten, vor allem aber für die Unternehmen, fokussiert ihren Blick auf die wirklich spannenden Kandidatinnen und Kandidaten und erhöht so die Chancen massiv, dass es schnell zur begehrten Unterschrift unter den Arbeitsvertrag kommt.