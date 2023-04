Auftragseingänge bei Nordex leicht rückläufig - Großturbinen gefragt

(In der Meldung vom 13. April wurde die Größenordnung der Gesamtleistung des Auftragseingangs korrigiert. Es handelt sich um Gigawatt statt Megawatt.)

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Nachfrage nach Windkraftanlagen des Herstellers Nordex ist im ersten Quartal etwas zurückgegangen. Von Januar bis März wurden Auftragseingänge über 177 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von rund einem Gigawatt verzeichnet, teilte Nordex am Donnerstag in Hamburg mit. Dabei setzten die Kunden vor allem auf leistungsstärkere Turbinen, denn im Vergleichszeitraum vor einem Jahr wurden 229 Turbinen mit einer Gesamtleistung von knapp 1,2 Gigawatt bestellt. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg nun von rund 780 000 auf circa 900 000 Euro je Megawatt. Nordex-Chef José Luis Blanco berichtete von einer guten Nachfrage aus dem Baltikum. Die Aktie legte vorbörslich auf der Handelsplattform Lang & Schwarz im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs rund zweieinhalb Prozent zu./lew/mis/zb/he

