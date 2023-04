JA Solar erneut von EUPD als „Top PV-Marke" in den Regionen LATAM und Afrika ausgezeichnet

PEKING, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Kürzlich wurde JA Solar, ein weltweit führender Hersteller von Photovoltaik (PV)-Produkten, von EUPD Research, einem maßgeblichen globalen Forschungsinstitut, als „Top PV Brand" in der LATAM-Region (und den großen Volkswirtschaften Brasilien, Mexiko und Chile) und Afrika (einschließlich der großen Volkswirtschaft Nigeria) ausgezeichnet, was die herausragende Marktleistung von JA Solar in diesen Ländern und Regionen unterstreicht.

EUPD Research, ein renommiertes, weltweit tätiges, unabhängiges Forschungsinstitut mit umfangreicher Forschungserfahrung, wählte durch eingehende Untersuchungen lokaler PV-Installateure und Endverbraucher Unternehmen aus, die sich in verschiedenen Aspekten wie Bekanntheit, Kundenzufriedenheit, Kundenauswahl und Vertriebsangebot auszeichnen, und verlieh ihnen die Auszeichnung „Top PV Brand". Die Auszeichnung ist prestigeträchtig und in der weltweiten PV-Branche anerkannt und stellt eine gute Referenz für Kunden bei der Auswahl hochwertiger PV-Produkte dar.

In den letzten Jahren wurde JA Solar von EUPD in Europa, der MENA-Region, Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Australien, Vietnam und anderen Ländern und Regionen als „Top PV Brand" ausgezeichnet. Dies ist eine Anerkennung für die Qualität der Produkte und Dienstleistungen von JA Solar in Ländern und Regionen auf der ganzen Welt und für den herausragenden Beitrag von JA Solar zur Entwicklung der PV-Märkte in diesen Ländern und Regionen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2060811/image1.jpg

