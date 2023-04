Darling Ingredients Inc. gibt Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt

NYSE%3A+DAR)+wird+die) Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 am Dienstag,

den 9. Mai 2023 veröffentlichen. Eine Pressemitteilung wird via PR Newswire

veröffentlicht, und eine Präsentation mit begleitenden ergänzenden Finanzdaten

a=Investorenbereich der Website des Unternehmens zur Verfügung stehen.



Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer, und Brad Phillips,

Executive Vice President und Chief Financial Officer, werden die Ergebnisse

während einer Live-Telefonkonferenz um 8:00 Uhr Central Time am Mittwoch, den

10. Mai 2023 besprechen.