KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu weltweiten Militärausgaben:

Für die Generation, die mit Mottos wie "Frieden schaffen ohne Waffen" und der Entspannungspolitik der 90er-Jahre mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion groß geworden ist, war in den vergangenen Jahren jedes Minus bei den weltweiten Rüstungsausgaben überwiegend ein Gewinn. Doch die Zeitenwende hat auch hier den Blickwinkel verändert. Auf einmal stellen sich in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik andere Fragen: Ist es nicht sehr sinnvoll, Geld für Abwehrsysteme, Munition und Flugzeuge auszugeben, die im Zweifel das Land sicherer vor Angriffen machen? Der Krieg in der Ukraine hat den Wert von Verteidigungswaffen auf blutige Weise vor Augen geführt./al/DP/mis