DAX bleibt in Abstand zur 16000

Der DAX bleibt zum Wochenstart weiter in enger Distanz zu den Jahreshochs und definiert sie immer wieder neu. Doch der Abstand zwischen diesen Punkten wird immer kleiner. So gab es auch gestern wieder einen Anlauf und ein neues Verlaufshoch, welches ich an den exakten Daten der Börse Frankfurt hier als Abbild darstelle:

Technisch formiert sich dadurch ein neues Widerstandslevel, welches wir optisch hier sehr deutlich sehen:

Hat die Wall Street hierbei erneut keinen Impuls geliefert?

Blick auf die Wall Street nach dem Wochenstart

Durchaus spannend ist der Handel an der Wall Street, wenn es gelingt, sich auf die Muster der letzten Wochen einzulassen. Abschläge zum Tagesstart werden häufig wieder gekauft und danach teilweise auch in Pluszeichen verwandelt. Letztlich bewegen sich die Indizes nur marginal, wie auch die gestrigen Kurse aufzeigen:

Damit verbleiben die Indizes innerhalb der Bilanzsaison weiter in einer Seitwärtsphase. Für den Nasdaq hatten wir dies im Video ausführlich aufgezeigt:

Den Dow Jones update ich hiermit:

Nachbörslich wurde dann mit Spannung die Regionalbank "First Republic Bank" erwartet. Dort wurden zunächst die niedrigen Erwartungen getroffen, denn die First Republic Bank war im März von anderen Großbanken mit Einlagen unterstützt worden, hatte aber dennoch hohe Mittelabflüsse. Im ersten Quartal beliefen sich diese auf rund 100 Milliarden US-Dollar. So reagierten die Kurse in der Nachbörse:

Was ist für den Tagesstart im DAX abzuleiten?

DAX-Ideen am Dienstag 25.04.2023

Wir befinden uns mittelfristig weiterhin im Aufwärtstrend, der ab den Verlaufstiefs der ersten Handelswoche sehr gut sichtbar ist:

Es deckeln hier jedoch die eng aneinander liegenden Jahreshochs den nächsten Schritt, der dann zur 16.000 führen könnte. Genau diese Aufwärtstrendlinie ist auch im Endloskontrakt sichtbar, kombiniert mit dem Aufwärtstrend vom Monatsstart ergeben sich hierbei zwei spannende Unterstützungen:

Weitere Unterstützungen bieten die Auffanglevel der letzten Handelstage, die ich hier im Endloskontrakt vermerkt habe:

Es ergibt sich damit ein neues GAP zum Morgen. Diese ersten Bewegungen des heutigen Handelstages kannst Du gern auch wieder mit mir zusammen handeln und kommentiert wissen. Komm dazu zum Livetrading heute wieder ab 8.55 Uhr hinzu:

Hierbei spielen genau solche gezeigten Kurslücken immer wieder eine wichtige Rolle.

Termine an der Börse für den Dienstag

Einen Blick auf die weiteren Quartalszahlen der Woche, die nun zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren, findest Du hier:

Heute steht vor allem eine Microsoft und auch die Alphabet im Fokus der Anleger:innen nachbörslich.

Neben den Quartalszahlen gibt es auch Daten aus makroökonomischer Sicht.

14.55 Uhr wird der Redbook Index aus den USA veröffentlich und 15.00 Uhr der Immobilienpreisindex.

16.00 Uhr folgen das Verbrauchervertrauen Conference Board und die Verkäufe neuer Häuser.

Alle wichtigen Termine des Tages sind hier noch einmal aufgelistet:

Am Abend stehen noch die CFTC-Daten kurz vor dem Wall Street Wochenschluss an.

